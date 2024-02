Me bllokada simbolike rrugore fermerët grekë vijojnë mobilizimet e tyre para takimit që do të kenë me kryeministrin në Megaros Maximos të martën në orën 12:00. Përfaqësimi i përgjithshëm do të jetë 15 persona, përkatësisht: gjashtë nga Evrosi dhe Maqedonia, gjashtë nga Thesalia në Volos, dy nga Greqia Qendrore dhe një nga Peloponezi.

Fermerët e kaluan natën me traktorët e tyre në qendër të Larisës dhe Kardicës dhe do të qëndrojnë aty deri në orën 3 pasdite. Duke ndjekur udhëzimet e policëve, mbrëmë ata parkuan në Sheshin Qendror të Larisës për herë të dytë në një hark kohor prej 12 ditësh, duke zbatuar një nga vendimet e mbledhjes panhelene në Nicë.

Në thirrjen e tij, Komiteti Koordinues i Bllokut thekson ndër të tjera se “na bashkon nevoja për ushqim të lirë dhe cilësor, i cili njëkohësisht do të sigurojë të ardhura të mira për fermerët dhe blegtorët, vuajtjet e përbashkëta të imponuara mbi ne nga politika antipopullore, si bastisja e taksave”. “Vendi i traktorëve nuk është këtu, është në ara. Mirëpo, përderisa kemi dy metra ujë në tokën tonë dhe nuk mund ta kultivojmë, do të dalim në rrugë për të kërkuar atë që na takon”, -tha Dimitris Galanis nga Amygdali Agias, fermer nga Parakarlia.