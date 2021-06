”Ferrari” debuton në modën e lartë dhe është një kandidat për t’u bërë një markë luksoze 360 ​​gradë.

Në pasarelë, në Maranello, sfiloi koleksioni i parë i stilistëve me Kalin e Kuq, nënshkruar nga drejtori krijues Rocco Iannone, ish-dizajner i Giorgio Armani, me artikuj për gra dhe burra, nga këmishat tek fustanet me mëndafsh, të përdorura gjithashtu mbi çanta dhe këpucë.

Ngjyrat mbizotëruese të koleksionit, e cila gjithashtu përfshin një linjë për fëmijë, janë më simboliket e markës: e kuqja ”Ferrari” dhe një hije e veçantë e verdhë, Giallo di Modena, gjithashtu e pranishme në sfondin e simbolit të kuq.

Printimet prej pëlhure janë marrë nga arkivi i ”Ferrari”-t dhe nga kopertinat e revistave nga vitet ’40, ’50 dhe ’60.

“Ferrari’ dëshiron të jetë protagonist në mbështetjen e ekselencës dhe krijimtarisë më të mirë italiane. Sot shfaqja e modës në fabrikë, hapja e dyqanit ‘Ferrari’ dhe restoranti ‘Cavallino’ në Maranello janë shenja e një Italie të fortë dhe optimiste gati për t’u rritur dhe rinovuar”, komentoi presidenti i ”Ferrari”-t John Elkann.