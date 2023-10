Për të 4-in vit rradhazi njësia administrative e Shllakut feston Ditën e Gështenjës. Lindja e kësaj feste, e cila festohet edhe në Rec të Malësisë së Madhe apo dhe në Krajë të Malit të Zi.Kjo festë merr nje vlerë tepër të vecantë këtë vit, pasi organizimi i saj është bërë nga banorët e zones por me mbeshtetjen e kryetarit te bashkise se Vau Dejsit Kristjan Shkreli, I cili tha se do te loboje tek qeveria per rikontruksionin e plote te rruges se Shllakut.

Nje rol teper kryesor ne kete feste kishte edhe famullia e Shllakut.Dom Marjan Gjinesha ne fjalen e tij tha se kjo feste kontribuon ne transmetimin e vlerave te ketij vendi.

Festa e Shllakut eshte kthyer tashme në një tradite e inicuar nga Mark Gjeka, i cili ka mbi 3 vit që po e promovon këtë zonë në rrjetet sociale. Atmosferen e zbukuruan akoma me shume me vallet e tyre te rinjte e famullise se Shllakut. Banoret shijuan gatimet tradicionale te zones, e sidomos geshtenjat.