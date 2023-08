Ne Lezhe, emigranteve ju dedikua nje mbremje e vecante, duke permbyllur dy jave aktivitete te pernatshme per ti dhene qytetit me shume gjalleri gjate veres. Dita e Shtegtarit organizohet prej vitit 2006 ne Lezhe dhe eshte kthyer ne nje feste tradite qe mbledh ne sheshin e qytetit mijera emigrante.

Ajo shoqerohet me aktitivitete artistike dhe shenon nje dite dedikuar sakrifices dhe kontributit te emigranteve ndersa sherben si moment ribashkimi per shume prej tyre. Dita e Shtegtarit konsiderohet dicka e bukur per ta dhe shume shpresojne qe te kene mundesi te rikthehen.

Edhe kete vit, ne skenen u ngjiten disa prej artisteve me te mire te momentit duke kenaqur publikun. Aktiviteti u ndoq nga emigrante, qytetare te shumte, vizitore e turiste qe zgjedhin Lezhen enkas edhe per kete aktivitet.