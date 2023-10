Shkodra do të mirëpresë për dy ditë me radhë festivalin ndërkombëtar të bandave frymore të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi. Natyrshëm që pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm kulturor do të jetë edhe orkestra frymore e Shkodrës e cila është një vlerë e trashëgimisë shpirtërore shprehet drejtorja e kulturës në bashkinë Shkodër Amila Gjyrezi.

Drejtori i qendrës kulturore “Pjetër Gaci” Dritan Mlika tregon aktivitetet përgjatë dy ditëve në Shkodër të bandave frymore të cilat do kulmojnë me një performancë të përbashkët të veprës “Marshi Fiskulturistave” e Prenkë Jakovës.

Drejtuesi artistik Bardhyl Hysa kërkon që festivali i bandave frymore t’i mbesë gjithmonë Shkodrës dhe jo të dërgohet në qytete të tjera siç ndodhi para pak vitesh në Sarandë.

Ajo që mbetet shqetësim është numri gjithnjë e në ulje i instrumentistëve që i duhen një bande frymore, kjo edhe për shkak të emigrimit të artistëve të rinj.

Më 6 dhe 7 tetor qyteti i Shkodrës do të gjallërohet nga marshimet e bandave frymore të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi me një sërë aktivitetesh artistike.