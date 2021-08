FIFA dhe UEFA duket se u druhen spostimeve të grupeve të tifozëve si shpërndarës të mundshëm të virusit. Për më tepër, me kufizimet që kanë vendosur vende të ndryshme sa u përket lëvizjeve në territorin e tyre, për tifozët do të jetë e vështirë që të ndjekin rregullisht skuadrat e tyre të zemrës.

Ndaj bashkërisht, të dy organizatat kanë vendosur që në ndeshjet e kualifikuesve të Botërorit që zhvillohen në muajin shtator, të ndalohen tifozët udhëtues. Udhëzimi u ka shkuar të gjitha federatave që marrin pjesë në neshjet kualifikuese të muajit shtator, duke i bërë të qartë se ndalohet transferta e mbështetësve për sfidat.

Ndërkohë, duke monitoruar situatën dhe në bashkëpunim me qeveritë e ndryshme, do të vendoset nëse do të lejohet prania e tifozëve udhëtues në shkallaret e stadiumeve në ndeshjet e tetorit dhe nëntorit.

Sa u përket tifozëve vendas, organizatat në fjalë kanë bërë të qartë se respektojnë vendimet individuale të qeverive përkatëse sa u përket përqindjeve të lejuara në stadiume për ndeshjet.