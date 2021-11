Askush nuk mund ta ndalojë James Bondin! Që nga kjo fundjavë, No Time to Die është bërë zyrtarisht filmi me fitimet më të larta të vitit 2021, si dhe filmi me fitimet më të larta të epokës së pandemisë.

Një grumbullim prej 2.7 milionë dollarësh gjatë fundjavës, e ndihmoi filmin të katapultonte shifrën e 700 milionë dollarëve. Me 729.1 milionë dollarë në mbarë botën, ai tejkalon mbajtësin e mëparshëm të rekordit me fitimet më të larta, F9 (725.3 milionë dollarë në mbarë botën).

Veçoria e 25-të e Bond, e cila shënon daljen e fundit të Daniel Craig si superspiun britanik, u shfaq në fund të shtatorit pas shumë vonesave të shkaktuara nga COVID, duke debutuar në Amerikën e Veriut, Kanada dhe Australi në fillim të tetorit. Pavarësisht një fillimi të ngadaltë në Amerikën e Veriut, shifrat e arkëtimeve të filmit vazhduan të rriteshin me shpejtësi dhe qëndruan të qëndrueshme për pjesën tjetër të muajit.

EW e quajti No Time To Die “një lamtumirë e dashur: lidh me besnikëri botën e vjetër dhe të renë deri në shkrimin e fundit, pa vdekje”, ndërsa Craig pranoi se ndër të tjera, do t’i mungojë bashkëpunimi me ekskluzivitete të mëdha si Bond.