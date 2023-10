Trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit, Sylvinho ka shpallur mesditën e së premtes listën e lojtarëve të ftuar për ndeshjen kualifikuese të Euro 2024 në grupin E me Çekinë, e cila luhet më 12 tetor në Tiranë dhe për miqësoren e 17 tetorit po në “Air Albania” me Bullgarinë.

Kujtojmë se pas pesë ndeshjeve në grupin E kualifikues të Euro 2024, Shqipëria mban vendin e parë në grup me 10 pikë, dy më shumë se Çekia që ka edhe një ndeshje më pak. Më pas Moldavia me tetë pikë, Polonia me gjashtë dhe mbyllin klasifikimin Ishujt Faroe me një pikë.