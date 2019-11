Prokuroria firmos urdhërarrestin për ish kryetarin e bashkisë së Vorës, të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit Agim Kajmaku.

Vendimi vjen pak ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve votoi pro për shkarkimin e tij dhe heqjen e mandatit.

Urdhërarresti është prerë ditën e djeshme. Policia ka shkuar për ta ekzekutuar në banesë por nuk është gjetur. I mbetet prokurorisë t’I drejtohet Gjykatës për të caktuar një masë sigurie në mungesë.

“Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane, ka shpallur ne kerkim me mase sigurimi me arrest ne burg, ne lidhje me hetimin qe zhvillohet ne ngarkim te shtetasit Agim Kajmaku, i dyshuar per kryerjen e veprave penale, Shperdorim detyre, sipas nenit 248 te Kodit Penal, fallsifikimi i formulareve, neni 190 i Kodit Penal, dhe Ushtrimi i funksioneve pas dhenies fund te detyres, neni 249 i Kodit Penal” shkruhet ne njoftimin e prokurorise.

Kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku, përveç heqjes së mandatit rrezikon të dënohet deri në 4 vite heqje lirie për falsifikim të dokumeteve. Pas verifikimeve Prokuroria e Përgjithshme ia ka përcjellë materialet Prokurorisë së Tiranës e cila ka nisur hetimet.

Nga përgjigjja që Interpol Greqia dhe Interpol Tirana i kanë dërguar Prokurorisë së Përgjithshme, është vërtetuar se gjurmët e gishtërinjve të Agim Kajmakut janë të njëjta me Jorgo Toton, i cili është arrestuar në Greqi.