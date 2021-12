Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka zbuluar disa detaje se çfarë do të ndodhë mbrëmjen e ndërrimit të viteve në kryeqytet. Ai tha se do të kemi një festë në Tiranë në fundin e vitit me artistët më të mirë dhe fishekzjarre.

“Ne kemi prenotuar fishekzjarret, kemi prenotuar artistët më të mirë në vend për ndërrimin e viteve në Tiranë. Ndërkohë kemi dhe fishekzjarret, thjesht duhet të rakordohemi me qeverinë dhe Ministrinë e Shëndetësisë që ajo natë të lejohet. Por ne gjithsesi do të kemi një festë në Tiranë në fundin e vitit, sigurisht për të pritur Tiranën që është Kryeqyteti Europian i Rinisë për 2022-shin. Dhe ndërkohë nga data 1 janar ne do të fillojmë nga aktivitetet, pra ne do të kemi një vit me rreth 1 mijë aktivitete”, beri me dije kryebashkiaku Veliaj në një intervistë televizive.

ballkanweb