Politika shqiptare i ka dërguar mesazhe urimi Albin Kurtit për fitoren e arritur në zgjedhjet e 14 shkurtit.

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka uruar Albin Kurtin për fitoren e arritur në zgjedhjet në Kosovë.

Duke folur si kryeministër i ardhshëm, Basha shprehet se ndihet shumë i lumtur që do të bashkëpunojnë me Kurtit dhe me qeverinë e re.

“Urime VV, Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit për fitoren e zgjedhjeve. Kosova ka sfida të mëdha përpara. Jam i bindur se partia fituese e zgjedhjeve dhe partitë e tjera do të arrijnë ti adresojnë dhe zgjidhin ato në të mirë të qytetarëve të Kosovës.

Do të jem i lumtur të bashkëpunoj ngushtësisht me qeverinë e re të Kosovës, si sa i përket proceseve të integrimit euroatlantik dhe vijimit të njohjeve ndërkombëtare, ashtu dhe për zhvillimin ekonomik të të dy vendeve tona.

Përgëzime nga zemra qytetarëve të Kosovës, institucioneve dhe partive politike për një proces zgjedhor shembullor me standarte europiane, model demokracie për mbarë rajonin”, shkruan Basha.

Njëjtë si kryedemokrati Lulzim Basha, edhe kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhe duke shprehur me bindje që do të jetë në qeverinë e ardhshme, ka uruar Albin Kurtin për fitoren dhe mundësinë e mirë të bashkëpunimit mes dy vendeve. Kryemadhi thekson se zgjedhjet e 14 shkurtit treguar demokracinë e vendit.

“Kosova dhe qytetarët e saj zhvilluan një proces zgjedhor shpresëdhënës këtë 14 shkurt, që edhe nën sfidën e pandemisë, u dominuan nga kultura demokratike për respektimin e vullnetit të sovranit.

Urime Lëvizjes Vetëvendosje!, Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit për fitoren bindëse.

Suksese parlamentit dhe qeverisë së re, me bindjen se do t’i japin një ritëm më të shpejtë zhvillimeve pozitive për forcimin e shtetit të Kosovës dhe integrimit të tij në arenën ndërkombëtare.

Mirëpres mundësinë që me qeverisjen e re të Shqipërisë, të jemi krah për krah për bashkëpunim real dhe integrim në të gjitha planet me Kosovën, duke synuar një të ardhme më të mirë të qytetarëve tanë”, shkruan Kryemadhi.