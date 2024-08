Atika verilindore është në mëshirën e flakëve të zjarrtë, pasi zjarri që shpërtheu rreth orës 15:00 të ditës së djeshme në zonën e Varnavasit, duke ndjekur të njëjtin drejtim si flakët në vitin 2009, po kërcënon tani Palaia dhe Nea.Penteli, Patima Chalandriou dhe Patima Vrilissios, ndërsa ka shkaktuar shkatërrime të pallogaritshme në një zonë të madhe nga Varnavas, në Marathonas, zona të komunës së Dionysos. Mijëra njerëzve u është kërkuar të evakuojnë nga shtëpitë e tyre, ndërsa qindra zjarrfikës me çdo mjet në dispozicion po luftojnë për të ndalur përparimin e zjarrit. Ndryshimi i madh sot, krahasuar me vitin 2009, është se tani zjarri po lë pas fronte aktive që forcohen herë pas here nga erërat e forta, duke i detyruar forcat zjarrfikëse të shpërndahen gjerësisht, pasi ato duhet të merren me disa fronte në të njëjtën kohë. Flakët kanë mbërritur tani në zonën përreth Manastirit Penteli. Policia është përfshirë në një luftë për të arritur të largojë nga shtëpitë banorët, veçanërisht të moshuarit, ndërsa në orën e fundit problemi i madh është si në Maratonën, ku serat me vlerë qindra mijëra euro janë bërë hi, dhe në Penteli (i vjetër dhe i ri) ku flakët arrijnë deri në oborret e shtëpive. Deri më tani, më shumë se 40 shpërthime e kanë kthyer përpjekjen për të zbutur flakët në një makth të pafund.

Siç tha Ministri i Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile, Vasilis Kikilias, ky është një zjarr “jashtëzakonisht i rrezikshëm” me betejën që po zhvillohet në “kushte dramatike”. Pak pas orës 13:00, zjarrfikësit e kanë bërë betejën në tre vende: Pas Maratonës së Liqenit në drejtim të Afidnes, në Grammatiko në Maratonë, në Penteli nga majat e Pentelit në drejtim të Spitalit Ushtarak 414, ndërsa fotografia ishte më e mirë. në Nea Makri pa munguar, për fat të keq, edhe rindezjet në vende të ndryshme nëpër të cilat kalonte zjarri në “rrugën” që udhëtonte nga Barnaba. Zjarri ka dalë jashtë kontrollit dhe ndryshon vazhdimisht drejtim. Është karakteristik se brenda gjysmë ore ka mbërritur nga Avenue Dionysos në Penteli dhe më pas është nisur drejt Nea Makrit. Erërat e ndihmuan zjarrin të përshkonte një distancë të madhe, duke djegur gjithçka në rrugën e tij, me gjatësinë e frontit që arrinte në 30 km . Sipas meteorologut të zjarrfikësve Theodoros Giannaros, në më pak se 12 orë zjarri “përshkoi” një distancë prej më shumë se 30-40 km. Për shkak të zjarrit rreth orës 5 të mëngjesit janë evakuuar vendbanimet Nea dhe Palaia Penteli dhe pak më vonë është dhënë urdhër për evakuimin e vendbanimeve Drafi, Dioni, Damarasi Rafina, Dau Penteli, Agios Spiridon dhe Anatoli Nea Makri. Në të njëjtën kohë u evakuuan Spitali i Fëmijëve Penteli dhe Spitali Ushtarak 414, si dhe manastiri i Shën Efraimit në zonën e Anatolit dhe manastiri i Pentelit.

Franca, Italia dhe Çekia po dërgojnë forca për të shuar flakët

Për të përballuar situatën e zjarreve, pritet ndihma nga Franca, Italia dhe Republika Çeke. Sekretariati i Përgjithshëm i Mbrojtjes Civile kërkoi ofrimin e ndihmës ajrore dhe tokësore për të përballuar zjarrin në veri-lindje të Atikës. Kërkesës greke deri më tani i janë përgjigjur:

* Franca, me dërgesën e një (1) helikopteri tip Super Puma me kovë, i cili pritet të mbërrijë mbrëmjen e sotme.

* Italia, me dërgimin e dy (2) avionëve zjarrfikës Canadair, të cilët pritet të mbërrijnë nesër në mëngjes.

* Republika Çeke, me dërgimin e 75 zjarrfikësve dhe 25 automjeteve, nga të cilat 9 janë me ujë, pritet të mbërrijnë nesër.

Pritet edhe finalizimi i asistencës nga Spanja dhe Turqia