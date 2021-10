Gjithnjë e më shumë po dalin në dritë fakte që konfirmojnë një të fshehtë publike: qeveria shqiptare ka manipuluar numrin e vdekjeve nga pandemia, për qëllime thjeshtë propagandistike. Shifrat e jetëve të humbura janë katërfishi i atyre që raportohen realisht. Këtë të dhënë e gjejmë në një artikull të revistës Monitor e cila ka përdorur si burim shifrat dhe grafikët e Fondit Monetar ndërkombëtar. Shqipëria kishte rritjen më të lartë të vdekjeve në Europë në vitin 2020, në raport me mesataren e 2015-2019, sipas një grafiku të fundit të publikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), në “Pasqyrën Rajonale Europiane të tetorit 2021”.

Sipas grafikut, në 2020-n vdekjet shtesë ishin mbi 20% më të larta së mesatarja e 2015-2019, e para në Europë, e ndjekur nga Maqedonia e Veriut (rreth 18%) dhe Kosova e treta me rreth 17%. Nga shtetet e rajonit, vdekshmëria më e ulët shtesë ishte në Serbi (rritje rreth 10%), shkruan revista. Dhe kjo humbje jetësh që është mbajtur e fshehur bëhet edhe me e rëndë kur dihet se vendi ynë mbetet ende një shtet me moshë mesatare të ulët rreth 37 vjeç, pra jo me popullsi të plakur që riskon të preket më shumë nga efektet e Covid. Ky trend që e ka konfirmuar edhe nstituti ynë i statistikave, edhe Eurostati dëshmon qartë se Covid 19 ka bërë namin në këto anë. Por na autoritetet shqiptare ato janë fshehur duke u shkruar në kartelat e vdekjes si humbje jete nga arresti kardiak apo nga mushkritë ndonëse pacienti sapo kishte dalë nga spitalet Covid 1, 1 apo 3.

Ky debat u hap për herë të parë në nëntor të vitit të kaluar kur kreu i opozitës Basha foli publikisht për manipulimin e numrit të të vdekurve nga pandemia. Ai denoncoi se kishte arritur të siguronte listën e morgut ku përfundonin pacientët e spitaleve Covid, por që nuk korespondonin me shifrat që jepte ministria e Shendetësisë për numrin e përgjithshëm të vdekjeve. Edi Rama u mjaftua atëherë me një përgënjeshtrim të thatë se askush nuk qe i interesur për ta bërë këtë gjë dhe propoganda u vu në punë për të thënë se opozita po përbalte punën e mjekëve.

Tani edhe institutet e statistikave dhe së fundi FMN vërtetojnë një trend që tregon se vdekjet nga ovid 19 janë katërfishi i atyre që raporohen. Dhe pavarësisht sukseseve që na tregohen në luftën ndaj pandemisë fatkeqësisht Shqipëria është e para për numrin e të vdekurve në raport me popullsinë, ndonëse ka dhe një moshë mesatare të re.

