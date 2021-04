Ekonomia shqiptare do të rimëkëmbet me ritme të ngadalta këtë vit si pasojë e krizës së pandemisë.

Këto janë pritshmëritë e Fondit Monetar Ndërkombëtar i cili në raportin e fundit për “Pasqyrën Ekonomike Globale” vlerëson se ekonomia do të rritet me 5% në 2021, duke ulur kështu pritshmëritë pasi në vlerësimin e fundit parashikonte një rritje prej 6.1%.

Ndërsa për vitin e kaluar, FMN raporton se ekonomia e vendit u tkurr me 3.5%, një rezultat i ngjashëm më atë të publikuar pak ditë më parë nga Instat prej 3.3%.

Në raport me rajonin, Shqipëria rezulton me rënien më të ulët pas Serbisë, teksa më I prekur nga pandemia është Mali i Zi për shkak edhe të varësisë së lartë nga turizmi, ekonomia e të cilit u tkurr me 15.2% një vit më parë.

Ndërsa në vendet e tjera si Kosovë, Maqedoni e Bosnje Hercegovinë recesioni ka qenë më i zbutur duke mos kaluar 6%.

Parashikimet e institucionit financiar ndërkombëtar shkojnë thuajse në linjë me atë të vetë qeverisë e cila pret që ekonomia të rritet me 5.5% këtë vit, teksa banka qendrore është më konservatore në vlerësimet e saj dhe ka një pritshmëri për rritje ekonomike në nivelin e 4.9%.