Kompania që prodhon vaksinën antiCovid-19, AstraZeneca, deklaroi se një rishikim i të dhënave të sigurisë së personave të vaksinuar me vaksinën e saj COVID-19 nuk ka treguar prova të një rreziku të rritur të mpiksjes së gjakut, sipas Reuters.

Rishikimi i AstraZeneca, që mbulon më shumë se 17 milionë njerëz të vaksinuar në Britaninë e Madhe dhe BE, vjen pasi autoritetet shëndetësore në disa vende pezulluan përdorimin e vaksinës së saj për shkak të mpiksjes.

“Një rishikim i kujdesshëm i të gjitha të dhënave të disponueshme të sigurisë për më shumë se 17 milionë njerëz të vaksinuar në BE dhe BM me vaksinën kundër COVID-19 “AstraZeneca” nuk ka treguar prova të një rreziku në rritje të embolisë pulmonare, trombozës së venave (DVT) ose trombocitopenisë, në të gjitha grupmoshat e përcaktuara, grup ose në ndonjë vend të veçantë”, thuhet në deklaratën e AstraZeneca-s.

Më tej theksohet se, deri më tani, në të gjithë BE-në dhe në BM-në, ka pasur 15 raste të raportuara me DVT dhe 22 raste të embolisë pulmonare në mesin e atyre që kanë marrë vaksinat, bazuar në numrin e rasteve që kompania ka pranuar që nga 8 marsi.

“Kjo është shumë më e ulët sesa pritej të ndodhte natyrshëm në një popullatë të përgjithshme kaq të madhe dhe është e ngjashme me vaksinat e tjera të licencuara kundër COVID-19. Raporti mujor i sigurisë do të bëhet publik në faqen e internetit të Agjencisë Europiane të Barnave në javën vijuese, në përputhje me masa të jashtëzakonshme të transparencës për COVID-19”, thuhet në deklaratë.

Kompania theksoi se në testet klinike, edhe pse numri i rasteve trombotike ishte i vogël, këto ishin më të ulëta në grupin e vaksinuar dhe se gjithashtu nuk ka pasur prova të rritjes së gjakderdhjes në mbi 60 mijë pjesëmarrës të regjistruar.

“Rreth 17 milionë njerëz në BE dhe Britani të Madhe tani kanë marrë vaksinën tonë, kurse numri i rasteve të raportuara të mpiksjes së gjakut në këtë grup është më i ulët se qindra raste që do të priteshin në mesin e popullatës së përgjithshme.

Natyra e pandemisë ka çuar në rritjen e vëmendjes në raste individuale dhe ne po shkojmë përtej praktikave standarde për monitorimin e sigurisë së ilaçeve të licencuara në raportimin e rasteve të vaksinave, për të garantuar sigurinë publike”, deklaroi Ann Taylor, zyrtarja kryesore mjekësore e kompanisë.

“Për sa i përket cilësisë, gjithashtu nuk ka asnjë rast të konfirmuar në lidhje me ndonjë seri të vaksinave tona të përdorura në të gjithë Evropën, ose në pjesën tjetër të botës. Testime shtesë janë kryer dhe po kryhen nga ana jonë dhe në mënyrë të pavarur nga autoritetet shëndetësore evropiane, dhe asnjë nga këto ri-teste nuk kanë treguar arsye për shqetësim”, thuhet në deklaratë.

Është vërejtur se gjatë prodhimit të vaksinës, më shumë se 60 teste cilësore janë kryer nga AstraZeneca, partnerët e saj dhe nga më shumë se 20 laboratorë të pavarur testimi.

“Të gjitha testet duhet të plotësojnë kritere të rrepta për kontrollin e cilësisë dhe këto të dhëna u paraqiten rregullatorëve brenda secilit vend ose rajon për rishikim të pavarur përpara se ndonjë seri të lëshohet në vende”, thuhet në deklaratë.

Sipas deklaratës, kompania do ta mbante çështjen nën shqyrtim të ngushtë, por theksoi se provat e disponueshme nuk konfirmojnë se vaksina është shkaku.