Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën dita fillon me këmbën e djathtë, kështu që nëse duhet të përballeni me ndonjë diskutim të rëndësishëm në dashuri, bëjeni. Në punë gjithçka po shkon mirë. Tani keni një pozicion solid dhe të njohur. Ata rreth jush janë në gjendje t’ju vlerësojnë dhe respektojnë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën do keni një dëshirë të madhe të bini në dashuri deri në atë pikë sa të anashkaloni edhe një tradhëti. Në punë është koha për të bërë zgjedhje.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën kjo ditë do të jetë shumë interesante nga pikëpamja e ndjenjave. Këtë muaj nuk i keni dhënë shumë hapësirë ​​dashurisë por tani është koha për ta kompensuar atë. Në punë nëse jeni kreativ do keni kënaqësi të madhe. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ftesa e yjeve është të tregoheni të kujdesshëm në dashuri dhe në punë për të mbajtur larg shqetësimet e forta. Keni kaq shumë mendime në kokën tuaj që ju heqin gjumin dhe qetësinë, por do të jeni në gjendje të kuptoni se në cilën rrugë të shkoni dhe çfarë vendimesh të merrni për të mirën tuaj dhe të atyre që ju rrethojnë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën mund të dashurohesh papritur dhe do të ishte një gjë e bukur. Keni shumë nevojë për të, në fund të fundit keni qenë vetëm për një kohë të gjatë. Në punë ka ardhur koha për të synuar lart, keni gjithçka që duhet për të pasur sukses.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën ka ardhur koha ta përjetoni dashurinë me liri të madhe dhe pa shumë mendime. Ka pak lodhje të akumuluar në punë. Ndoshta jo gjithçka po shkon siç duhet. Ju duhet të pushoni, por fundjava ka mbaruar dhe një javë e re është gati të fillojë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën kjo ditë ka filluar në anën tuaj aq të mirë për emocione. Mund të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Në punë mund të ketë disa pengesa të vogla për të kapërcyer. Ndoshta një koleg që do të përpiqet të vendosë një çelës në punët tuaja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën kujdes në dashuri të mos merrni rrugën e tradhtisë sepse nuk ia vlen kurrë. Në punë vjen koha për t’u përkushtuar dhe për të mos u kapur nga shqetësimet.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën nëse jeni në një lidhje prej disa kohësh, mund t’ju duhet të përballeni me një krizë. Në punë gjithçka po shkon mirë. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të përmirësohet dhe do të vijë një kënaqësi e madhe. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën ka ardhur koha për të zgjidhur problemet në çift dhe në punë ka tensione që duhen trajtuar me shumë qetësi. Gjithçka do të jetë mirë së shpejti, kini besim në veten tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën ka ardhur koha të merreni me kërkimin e dashurisë nëse jeni beqarë dhe tregohuni shumë të kujdesshëm në punë, mos krijoni marrëdhënie të këqija me kolegët.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën ka gjëra të ndryshme për të biseduar me partnerin tuaj, shfrytëzojeni këtë ditë për ta bërë këtë. Jeni gjithmonë shumë të zënë dhe të fokusuar në punë, vazhdoni kështu. Do të shihni që problemet afatgjata do të kapërcehen më shpejt se sa pritej.