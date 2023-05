Hungaria ka akuzuar Komisionin Evropian se është treguar ‘i njëanshëm’ dhe ‘i padrejtë’ politikisht duke mbajtur fondet e BE-së. Brukseli aktualisht po mban gati 28 miliardë euro në fondet e BE-së nga Hungaria dhe Budapesti nuk do të marrë totalin e parave derisa të zbatojë 27 të ashtuquajturat “super piketa” të negociuara me Komisionin. Hungaria akuzoi Komisionin Evropian se ishte i njëanshëm kundër vendit “për arsye politike” dhe se po mbante fondet e BE “në mënyrë të padrejtë”. Ministri i Punëve të Jashtme Péter Szijjártó u tha gazetarëve në Bruksel se një ligj i miratuar nga parlamenti hungarez një ditë më parë përmbushi kërkesat nga Komisioni për të forcuar pavarësinë e gjyqësorit në vend dhe kjo duhet të çojë në shkrirjen e fondeve të ngrira të BE-së.

“Komisioni Evropian kishte pritshmëri të qarta, Hungaria përmbushi këtë grup pritjesh në vjeshtën e vitit të kaluar dhe me legjislacionin që sapo u miratua. Gjithmonë del diçka. Gjithmonë ka diçka më shumë. Është e qartë se ata komisionerë që vazhdimisht shprehin dyshime të reja për angazhimin e Hungarisë, gjithmonë bëjnë kërkesa të reja, ata thjesht janë të njëanshëm kundër nesh për arsye politike. Dhe ata po i mbajnë fondet tona të BE-së në mënyrë krejtësisht të padrejtë. , pa asnjë bazë ligjore apo arsye të mirë”, tha ministri i Punëve të Jashtme të Hungarisë, Péter Szijjártó.

Brukseli aktualisht po mban rreth 28 miliardë euro fonde të BE-së nga Hungaria. Kjo përfshin të gjithë pjesën e vendit në fondet e kohezionit të bllokut për periudhën 2021-2027 që arrin në 22 miliardë euro dhe 5.8 miliardë euro nën Ndihmën e Rimëkëmbjes dhe Rezistencës (RRF), programi stimulues i bllokut pas COVID-19. Komisioni dhe shtetet anëtare fillimisht kishin rënë dakord të ngrinin vetëm 6.3 miliardë euro në paratë e kohezionit në krye të 5.8 miliardë eurove në fondet e RRF, për çështjet e sundimit të ligjit sipas mekanizmit të ri të kushtëzimit. Por ai u zgjerua në të gjithë zarfin e kohezionit prej 22 miliardë eurosh në fund të dhjetorit pasi ekzekutivi i BE-së vendosi se disa ligje të tjera, mbi liritë akademike, të drejtat LGBTI dhe sistemin e azilit nuk respektonin Kartën e të Drejtave Themelore.