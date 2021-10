Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar ditën e sotme një takim me kryeparlamentarin e Egjiptit, Hanafy El Gebaly. Takimi në fjalë vjen në ditën e dytë të vizitës së tij zyrtare.

Kreu i qeverisë shqiptare bisedoi me Hanafy El Gebaly në lidhje me forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Kujtojmë se dje Rama takoi homologun e tij egjiptian. Qeveria shqiptare nënshkroi dje tre marrëveshje që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e dy vendeve në fushat e sigurisë dhe të kulturës.

Rama tha dje se së shpejti do të kemi një linjë të re të përbashkët Kairo-Tiranë.