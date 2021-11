Nuk zgjati më shumë se një javë aventura e Igli Zarkës në “Big Brother VIP”. Aktori u largua papritur nga shtëpia dhe shkak është bërë një gjendje e rënduar shëndetësore, e cila kërkoi shërbim të menjëhershëm spitalor. Gjatë këtyre ditëve ai nuk është shfaqur as në “Fan Club” e as gjatë spektaklit të së martës teksa mbetet për tu parë nëse do jetë sot në studio.

Sakaq, aktori i njohur së fundmi është pikasur në mjediset e Tv Klan.

Fotot e siguruara nga revistawho.com, tregojnë Iglin në oborrin e televizionit teksa në rrjet kanë nisur aludimet nëse ai është bërë pjesë e ndonjë projekti të Tv Klan. Por, vlen të theksohet se ai thjesht mund të ketë qenë i ftuar në ndonjë emision.

Tani i mbetet atij të na e shuajë kureshtjen se çfarë do t’i ofrojë publikut.