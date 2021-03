PS do të shkojë në zgjedhjet e 25 prillit me sloganin ‘’Shqipëria e ardhmja jonë’’ për të kërkuar një mandat të tretë qeverisës. Në orën 19:30 Kryesia e PS bëhet gati për mbledhjen e cila do të përcaktojë dhe kandidatët e zgjedhjeve të 25 prillit.

Nuk ka mbetur dhe shumë kohë, teksa sot brenda orës 00:00 do të dorëzohen listat e partive në KQZ, mes tyre dhe ajo e PS.

Deri tani ka pasur disa largime, si Eglantina Gjermeni, Alfred Peza, Vasilika Hysi, Musa Ulqini etj.