Frika nga përhapja e variantit të virusit Delta ka bërë që të gjithë shtetet të përshpejtojnë ritmet e vaksinimit, si mënyra e vetme për të kaluar sa më lehtë një valë të re të mundshme.

Sipas të dhënave të Worldindata, Europa mesatarisht ka vaksinuar të paktën pjesërisht 44.4% të popullsisë (32.2% tërësisht, ndërsa edhe 12.2% kanë marrë të paktën një dozë. Të dhënat janë të përditësuara deri në datën 12 qershor.

Rekordin në Europë e mban Mbretëria e Bashkuar, me vaksinimin të pjesshëm të 68% të popullsisë, nga të cilët 51.4% janë vaksinuar plotësisht ndërsa 16.3% të tjerë kanë marrë një dozë.

Qeveria britanike ka bërë të ditur se vaksinimi ka dhënë një ndikim të ndjeshëm për të ulur numrin e të shtruarve në spital, të infektuar me variantin Delta.

Sipas një analize nga Njësia e Shëndetit Publik të Anglisë, vaksina Pfizer-BioNTech është 96% efektive kundër shtrimit në spital pas 2 dozave, ndërsa vaksina Oxford-AstraZeneca është 92% efektive kundër shtrimit në spital pas 2 dozave.

Këto janë të krahasueshme me efektivitetin e vaksinës kundër shtrimit në spital nga varianti Alpha. Duhen më shumë të dhëna për të përcaktuar nivelin e mbrojtjes nga vdekshmëria nga varianti Delta. Sidoqoftë, ashtu si me variante të tjera, kjo pritet të jetë e lartë, thekson raporti.

Në vend të dytë në Europë është Belgjika, me 66% të popullsisë pjesërisht të vaksinuar, (43% me të dyja dozat). Më pas renditet Holanda me 65% (39% e vaksinuar plotësisht).

Austria është shteti që ka përqindjen më të madhe të popullsisë në Europë, që është vaksinuar tërësisht, me rreth 54% të totalit.

Italia ka vaksinuar të paktën pjesërisht 59% të popullsisë, (39% e kanë përfunduar procesin).

Greqia ka dhënë të paktën një dozë për 50.5% të popullsisë. Gati 42% i kanë marrë të dyja dozat.

Serbia vijon të mbetet shteti me nivelin më të lartë të vaksinimit në rajon, ndonëse ritmet kanë rënë ndjeshëm në raport me shkurtin e marsin, kur ajo u rendit e dyta në Europë pas Mbretërisë së Bashkuar. Megjithatë ajo vijon të ketë një peshë të lartë për popullsinë e vaksinuar plotësisht, me 38% të totalit (40% pjesërisht).

Mali i Zi, që e filloi vaksinimin më vonë sesa Shqipëria ka ecur më me shpejtësi, duke vaksinuar plotësisht 23% të popullsisë, ndërsa dhe 2.3% të tjerë e kanë marrë një dozë (totali 25.2%).

Shqipëria i ka ngadalësuar ritmet e vaksinimit. Deri në 12 qershor, vetëm 20.5% e popullsisë ishte e vaksinuar pjesërisht. 15.2% e popullsisë kanë marrë të dyja dozat. 5.3% ka marrë vetëm një.

Edhe Maqedonia e Veriut ka vaksinuar pjesërisht rreth 20% të popullsisë (rreth 12% plotësisht).

Më pas në Europë kanë mbetur Bullgaria (14.2% të vaksinuar të paktën pjesërisht), Kosova (9.4%), Bosnjë Hercegovina (9.3%).

Sa efektive janë vaksinat ndaj variantit Delta

Për momentin nuk ka shumë të dhëna mbi efikasitetin e vaksinave ndaj variantit Delta. Studimet e para tregojnë që ajo është efektive. Financial Times shkruan se efikasiteti i lartë i dozave në Mbretërinë e Bashkuar,

ku varianti Delta është dominant dhe më shumë se gjysma e popullsisë është vaksinuar plotësisht, reflektohet në shkallën aktuale të vdekshmërisë për pacientët Covid-19, e cila në nivelin e 0.085 për qind është 20 herë më e ulët sesa në kulmin e saj, sipas Meaghan Kall, një epidemiolog në Institutin e Shëndetit Publik të Mbretërisë së Bashkuar.

Shkencëtarët Kanadezë, duke përdorur një kombinim të metodave, vlerësuan se vaksina e Pfizer ishte 87 për qind efektive në parandalimin e infeksionit me variantin Delta. Kjo ishte “e krahasueshme”, thanë studiuesit, me 89 për qind të mbrojtjes së dhënë nga varianti Alpha, i identifikuar për herë të parë në Britani.

Për vaksinat e tjera, megjithatë, të dhënat e efikasitetit në botën reale nuk ekzistojnë ende, duke i detyruar zyrtarët shëndetësorë të mbështeten në testet laboratorike për të vlerësuar efektivitetin kundër Delta. Në studime të tilla, shkencëtarët përdorin gjakun e individëve të vaksinuar për të vlerësuar efektivitetin e një doze kundër një varianti laboratorik.

Prodhuesit e Sputnik V të Rusisë kanë thënë se është “më efikas kundër variantit Delta të koronavirusit. . . sesa çdo vaksinë tjetër që ka botuar rezultate deri më tani ”, por nuk dhanë prova për të mbështetur pretendimin.

Disa shkencëtarë kinezë kanë thënë se për disa vaksina kineze është gjetur se janë më pak efektive kundër Delta sesa ndaj varianteve të mëparshme, por nuk janë dhënë detaje të studimeve. Zëdhënësi i Sinovac Liu Peicheng i tha Reuters se rezultatet paraprake të bazuara në mostrat e gjakut nga ata që u vaksinuan me këtë vaksinë treguan një ulje trefish të efektit neutralizues ndaj Delta.

Peter English, një ekspert i shëndetit publik, paralajmëroi që ndërsa të dhënat mbi efikasitetin kundër shtrimit në spital ishin përgjithësisht pozitive, aftësia e vaksinave për të parandaluar transmetimin e Delta ishte shumë më pak e qartë.

“Delta është shumë më infektuese, që do të thotë që virusi gjen njerëz që nuk janë mjaft imunë dhe i infekton ata”, tha ai, duke shtuar se do të duhet kohë që të ketë informacion të besueshëm lidhur me nivelet e transmetimit./Monitor