Larg zhurmës së madhe dhe shtrirjes urbane, një oazë rurale tregon se si dukej Singapori.

Nëse fikni rrugën e zënë të Yio Chu Kang në Singaporin verilindor dhe ndiqni një shteg të gjatë dheu që gjarpëron dhe gjarpëron për rreth 300 metra, do të gjeni diçka si një kapsulë kohore. I vendosur këtu, në tre hektarë tokë të gjelbëruar, është Kampong Lorong Buangkok, fshati i fundit i mbijetuar i Singaporit, ku mbetjet e viteve 1960 janë gjallë dhe mirë. Pak i ngjan panoramës së Singaporit të rrokaqiejve të shkëlqyeshëm. Në vend të kësaj, grupi i shtëpive njëkatëshe të mbledhura duket si një kartolinë e cilësisë së mirë të vitit të kaluar të qytetit.

Rreth 25 banesa arketipike prej druri, njëkatëshe me çati prej kallaji janë të shpërndara rreth një surau (xhami të vogël). Flora e harruar që dikur mbulonte Singaporin para se të gjithë betoni – si ketapang , një pemë bregdetare vendase – të rritet lirshëm. Aty pranë, kabllot e energjisë varen mbi kokë, një pamje e rrallë pasi shumica kanë shkuar nën tokë në pjesën tjetër të qytetit. Banorët e moshuar ulen në verandat e tyre dhe shijonë natyrën.

I vendosur midis shtrirjes moderne urbane të Singaporit, Kampong Lorong Buangkok është fshati i fundit rural i qytetit-shtet (Kredia: Samantha HuiQi Yoë)

Një komb i ri me aspirata ndërkombëtare, Singapori u urbanizua me shpejtësi në vitet 1980 dhe kaloi shpejt nga një ekonomi bujqësore në atë industriale.

Dyqanet e stërmbushura u zëvendësuan me banesa të larta dhe rrokaqiejt e përhapur, duke çuar në të ashtuquajturën “epoka e autostradave” që panë që rrugët e vogla të zëvendësoheshin me autostrada me shumë korsi nëpër qytet-shtet. Me tokën me çmim të lartë në ishull, kampongët ruralë duhej të linin rrugën.

Dhe kështu qindra fshatra tradicionale u shkatërruan me buldozer, flora vendase u zhvesh, shtigjet prej dheu u rrafshuan dhe mjetet e jetesës u rrafshuan në tokë si pjesë e një programi të zhvendosjes në mbarë qeverinë.

Banorët e fshatit – disa ngurrojnë të heqin dorë nga pasuritë e tyre të vlefshme të patundshme; të tjerë të etur për të shkëmbyer fshatin duke jetuar për pastrimin e tualeteve dhe ujit të rrjedhshëm-u futën në banesa të subvencionuara të ndërtuara nga qeveria, të ngritura mbi shtëpitë e tyre të vjetra. Sot, më shumë se 80% e Singaporeanëve jetojnë në këto struktura.

Me rrënimin e fshatrave rurale shkoi edhe “fryma e kampongut”, një term i përdorur nga Singapori për të përshkruar kulturën e miqësisë, besimit dhe bujarisë që ekzistonte brenda tyre. Në kampong, banorët nuk kishin nevojë të mbyllnin dyert e tyre dhe familjet mirëpritën fqinjët, të cilët shpesh ndalonin pa paralajmëruar për të marrë hua gjithçka që u nevojitej.