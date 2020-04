Pas ndërprerjes për shkak të koronavirusit FSHF ka në plan nisjen e kampionatit shqiptar brenda datës 20 maj. Kjo është ideja e fundit në FSHF pas udhëzimeve të fundit që UEFA dha të mërkurën. Lajmi konfirmohet nga Lysien Nurishmi shef i sektorit të garave. Kërkesa i është dërguar në datën 22 Prill, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Besa Shahini, ku i kërkohet rinisja e kampionatit brenda datës 20 Maj si dhe rinisja e stërvitjes së ekipeve në 2 Maj, pa kontakt fizik.

Gjithsesi ky mbetet vetëm një objektiv, pasi për të rifilluar kampionatin, duhet marrë miratimi i qeverisë, që me siguri varet nga ecuria e pandemisë në vendin tonë. Federata Shqiptare e Futbollit ka planifikuar zhvillimin e ndeshjeve të mbetura të kampionatit dhe jo përfundimin e sezonit me akordimin e trofeve në tavolinë, pa u luajtur 10 javët e mbetura. Dhe pse mendohet rinisja e kampionatit ai do të luhet pa praninë e tifozëve dhe nën masa të rrepta higjieno-sanitare. Pritet që në ditët në vijim të ketë dhe një njoftim zyrtar nga ana e Federatës Shqiptare e Futbollit nëse kërkesa në fjalë do të marrë miratimin nga qeveria.