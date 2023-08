Ju rrjedh hunda, ju dhemb fyti… E kapët sërish koronavirusin? Apo është ftohtë? Në vend që të bëni një vetë-test apo edhe një test antigjen, gjithçka që duhet të bëni për t’iu përgjigjur pyetjes suaj është të përqafoni qenin tuaj. Me pak trajnim, qeni juaj mund të provojë të jetë një metodë diagnostike më e aftë dhe e besueshme se çdo test, theksojnë ekspertët nga Universiteti i Kalifornisë. Gjetjet e rishikimit u botuan së fundmi në Journal of Osteopatic Medicine. Në të vërtetë, nëse ideja e një qeni që diagnostikon koronavirusin nuk do të shihej si e çuditshme, atëherë sipas rishikimit mjekësor në fjalë, qentë mund të trajnohen për përdorim thjesht mjekësor, duke zhvilluar teste diagnostikuese të koronavirusit me ndihmën e hundëve të tyre të çmuara. Miku më i mirë i njeriut mund të jetë më i shpejtë, më i saktë dhe më pak i kushtueshëm në zbulimin e koronavirusit sesa testet standarde, sipas një rishikimi të 29 studimeve nga më shumë se 30 vende dhe 31,000 mostrave, vëren bashkëautori Tommy Dickey, profesor emeritus i gjeografisë në Universitet. të Kalifornisë.

Për zbulimin e COVID-it, studimet kanë zbuluar se qentë e stërvitur janë po aq efektivë sa testet PCR, ndoshta më shumë. Qentë madje mund të bëjnë një diagnozë diferenciale, duke dalluar koronavirusin nga viruset e zakonshme të ftohjes dhe gripit. Ata janë në gjendje ta bëjnë këtë falë shqisës së tyre shumë të zhvilluar të nuhatjes. Ata kanë qindra miliona receptorë të nuhatjes, krahasuar me 5-6 milionë të njeriut. Një e treta e trurit të tyre është e zënë nga qendrat e nuhatjes në krahasim me vetëm 5% të trurit të njeriut që fokusohet në këtë sens.

Në fakt, në disa studime, qentë ishin në gjendje të zbulonin COVID në pacientë simptomatikë dhe asimptomatikë, të cilët kishin ngarkesa virale shumë të ulëta për t’u shfaqur në testet diagnostike. Ata janë gjithashtu të shpejtë, shtoi Dr Dickey: “Ata mund t’ju japin një përgjigje pozitive ose negative brenda sekondave nëse ju nuhasin drejtpërdrejt”. Në raste të tjera, diagnoza mund të zgjasë më shumë , si p.sh. kur qeni nuhat mostrën e djersës së një personi.