Akademiku Artan Fuga thotë se në Akademinë e Shkencave është bërë një puç institucional, pasi sipas tij Skënder Gjinushi është emëruar në mënyrë të paligjshme si kryetar.

Lexoni shkrimin e plotë të anëtarit të akademisë së Shencave, Artan Fuga.

Bashkë me dështimin e negociatave për hyrjen në BE, shqiptarët dje morën pas qafe edhe uzurpimin e akademisë së shkencave nga ana e Skënder Gjinushit dhe bashkëpuntorëve të tij!

Dje në datë 18 tetor 2019, ora 11°°, në Akademinë e Shkencave ndodhi ajo që pritej: në mënyrë të paligjshme kryesia e akademisë së shkencave manipuloi asamblenë duke emëruar Skënder Gjinushin në mënyrë të jashtëligjshme kryetar.

Pa miratimin e Presidentit të Republikës sikurse e kërkon ligji, por edhe pa proces votimi, pa zgjedhje, thjesht me vendim të kryesisë!

Zgjedhjet e 24 qershorit u mbyllën me dështim sepse Presidentit e refuzoi emërimin e Skënder Gjinushit, kurse dje u emërua po ky i fundit pa proces të dytë votimi!!!

Pa hyrë në hollësitë e relacionit mbajtur nga Vasil Tole, krejtësisht i pabazë dhe me një kulturë juridike për të qarë hallin, Akademia e Shkencave bëri një veprim pa logjikë ligjore.

Zgjedhjet e 24 majit 2019 Kryesia e ASH konsideroi se i bëri me ligjin e vjetër për akademinë, poashtu detyrohet të pranojë edhe kthimin refuzues të Presidentit po me atë ligj për kandidaturën e Skënder Gjinushit, kurse emërimin e këtij të fundit, e bëri dje pa zgjedhje me ligjin e ri që ka nxjerrë jashtë fuqie ligjin e vjetër.

Gjysma e procesit zgjedhor me një ligj, dhe gjysma tjetër me një ligj tjetër që anullon të parin. Kryesia e akademisë së shkencave, duke më ndaluar dhe censuruar fjalën, por jo votën time kundër, dhe braktisjen e sallës në shenjë proteste, mbledh copa ligjesh dhe përdhos kushtetutën e Shqipërisë në veprim jashtëligjit!

Manipulimi i bërë nga kryesia e ASH është i paprecedent në historinë e Shqipërisë.

Për herë të parë në historinë e ligjeve në Shqipëri ndodh që një proces të legjitimohet me dy ligje kontradiktore ku njeri ka anulluar tjetrin. Gjysma e procesit me një ligj dhe gjysma me një ligj tjetër që ka anulluar të parin.

Kryesia e akademisë së shkencave e ka kthyer institucionin si gjysma gjeli.

Dje ndodhi absurdi. Kryesia e akademisë së shkencave i imponoi asamblesë së akademikëve që një ligj i dalë më vonë të ketë fuqi prapavepruese për të kaluarën e mbyllur. Zgjedhjet e 24 majit 2019 i interpreton me një ligj të tetorit 2019!!! Eshtë njësoj sikur sot të dali një ligj që asnjë veturë që nuk punon me elektrik të mos qarkullojë, dhe mbi bazën e këtij ligji të dënohen ata që përpara daljes së tij tij kanë qarkulluar me vetura me karburant!!!

Në këtë mënyrë dje në akademinë e shkencave ndodhi uzurpimi i paligjshëm i një posti publik, krim penal, akademia e shkencave rrezikon që të dali jashtë kuadrit ligjor për çdo shkresë që nënshkruhet nga kryetari i paligjshëm, dhe çdo gjykatë kushtetuese, sapo të krijohet, do ta hedhi në kosh këtë veprim të paligjshëm.

Një akademi e shkencash po përvijohet në të ardhmen!

Në atë që duhej të ishte shtëpia e së drejtës, e logjikës, e respektimit të ligjit, dje u profanua shteti i së drejtës, u shkel me këmbë ligji, me heshtjen vrastare të Kuvendit të Shqipërisë, të kryeministrit, si edhe të ministrisë së financave.

Që nga dje ne nuk kemi as negociata me BE, as pushtet lokal pluralist dhe demokratik, as Kuvend me deputetë të ligjshëm, as Gjykatë Kushtetuese, kemi një President që Kuvendi kërkon ta shkarkojë, nuk kemi zgjedhje të lira, por nuk kemi as drejtim të ligjshëm të akademisë së shkencave!

Historia, ligja, drejtësia në mos sot, nesër do të bjerë mbi të gjithë ata që e organizuan dhe e zbatuan këtë uzurpim, këtë puç institucional!

Ai fsheh të tjera marifete për të cilat unë kam kërkuar hetim nga Prokuroria, nga deputetët, nga ministria e financave, nga kryeministria!

Sot këta heshtin, por nesër petët e lakrorit do të hapen!

E drejta vonon, por nuk mbytet!