Tradita u lejon kancelarëve që largohen po ashtu edhe ministrave, të zgjedhin një këngë lamtumire që do të interpretohet nga orkestra e Bundeswehr-it. Kancelarja gjermane Angela Merkel, ka zgjedhur këngën “Du ke den Farbfilm vergessen” (ju e harruat filmin me ngjyra) nga Nina Hagen të kryer nga orkestra Bundesverit e vendit në ceremoni lamtumirës dedikuar largimit të saj nga posti i kancelares, sipas raportimeve të Der Spiegel.

Hagen vlerësohet si “kumbara e punk-ut gjerman” dhe kënga që kancelarja zgjodhi dikur ishte një hit i madh, në një kohë kur Hagen performonte ende në Republikën Demokratike Gjermane, ku ka lindur Merkel. Përveç hitit të Nina Hagen të vitit 1974, orkestra thuhet se do të performojë këngën “Fur mich soll’s rote Rosen regnen” nga një këngëtare tjetër gjermane, Hildegard Knef, si dhe himnin e krishterë “Großer Gott, wir loben dich”.

Ministri gjerman i Financave dhe kandidati për Kancelar Olaf Scholz i drejtohet një konference shtypi pas një videotakimi me krerët e qeverive të shteteve federale të Gjermanisë në Kancelarinë në Berlin më 18 nëntor 2021. Olaf Scholz do të bëhet pasardhësi i Merkelit si kancelar gjerman

Ceremonia e lamtumirës do të mbahet më 2 dhjetor, pasi Merkel do të largohet vullnetarisht nga posti i saj pas 16 vitesh. Ajo njoftoi planet e saj për të dhënë dorëheqjen shumë përpara zgjedhjeve të vitit 2021, të cilat sollën humbje marramendëse për partinë e saj, CDU, dhe aleatët e saj CSU. Sipas traditës, Merkel duhet të zgjidhte këngët që orkestra do të performojë gjatë ceremonisë, e cila do të zvogëlohet në 200 pjesëmarrës për shkak të kufizimeve të pandemisë.