Këto ishin pamjet e Shëngjinit këtë fundjave.Moti i ngrohte me temperatura deri në 27 gradë celsues tërhoqi qytetar të shumtë drejt bregdetit.

E gjitha vija bregdetare nga Rana e Hedhur deri në Kune ishte e populluar me pushues, ku dominonin shqiptaret e kosoves.Ata thonë se do të vijojnë ti qëndrojnë besnik Shëngjinit, pasi është një zonë ky mbizoteren pastertia e mikritja dhe me mjaft bukuri natyrore.

Ndonëse sezoni turistik nuk është hapur ende zyrtarisht, numri i pushuesve dhe vizitoreve në Shëngjin po vjen gjithnjë në rritje, ndërsa Bashkia Lezhë dhe biznesi vendas kanë rritur gamen e shërbimeve në të gjithë vijen bregdetare, ku në fokus është rregulli dhe pastertia.