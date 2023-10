Vllaznia në futboll për femra ka marrë edhe fitoren e dytë në kampionat, këtë herë me rezultatin e thellë 21-0. “Viktima” e saj ka qenë Teuta, një ekip që duhet pranuar që është i një niveli shumë të dobët, madje rezultati i ndeshjes duhet të kishte qenë shumë më i thellë për diferencat që kishin skuadrat në fushë.

Protagonistja kryesore e këtij suksesi ka qenë e zakonshmja Megi Doçi, e cila ka shënuar plot 15-gola në këtë përballje të vlefshme për javën e dytë të kampionatit, duke u ngjitur në këtë mënyrë në krye të renditjes së golashënueseve më të mira të kampionatit. Pjesa e parë e ndeshjes është mbyllur në shifrat 14-0 dhe përveç 10-golave të Doçit, kanë shënuar edhe Klaudia Boriçi, Maria Bashka, si edhe Jehona Çoka dy gola.

Ndërkohë, në pjesën e dytë ka patur pesë gola të tjerë të Doçit, një të Bashkës dhe një të brazilianes Aleixo Annelize. Përfundimisht, 21-0 për Vllazninë. Pas ndeshjes, trajneri i vajzave kuqeblu, Nikolin Leka, u shpreh se niveli i Teutës ishte shumë e dobët, por kjo nuk e zbeh aspak fitoren e shkodraneve.

Ndërkohë, edhe sulmuesja e Vllaznisë, Jehona Çoka, u shfaq e kënaqur për këtë fitore të ekipit të saj.

Pas dy javësh kampionat, Vllaznia udhëheq renditjen me 6-pikë, po aq sa edhe Tirana dhe Apolonia, dy skuadra me të cilat ashtu si edhe me Partizanin, pritet të ketë rivalitet në sezonin e ri.