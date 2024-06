Sanfest, do të jetë ngjarja me e madhe festive e ketij fillim muaji ne Shkoder. Ne datat 1-2 Qershor, ne Rrjoll të Velipojës do të ketë muzike pa limit për 48 ore me radhe. Kryetari i Bashkisë Shkodër, ka parë nga afer pergatitjet për ketë feste masive qe do te mbledhe të rinj nga e gjithe Shqiperia.

Festa do të nis sonte, per te vijuar edhe gjate se dieles, ne Rrjoll të Velipojes nderkohe qe organizatoret kane menduar për të gjitha detajet në një feste qe nuk njeh limite.