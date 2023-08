Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Fillimi i gushtit do të jetë paksa i ndërlikuar për shumë prej jush, veçanërisht për sa i përket punës. Dikush do t’ju bëjë të vështirë ose do të shfaqen probleme të bezdisshme. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të kthjellët për të kuptuar se si t’i zgjidhni ato dhe të vazhdoni sa më mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën po takoni shumë njerëz, duke përjetuar sërish kënaqësinë e të qenit i dashur dhe i vlerësuar! Gjithashtu forma si fizike ashtu edhe psikologjike është shumë e mirë, po jetoni një moment të mrekullueshëm. Kushtojini vëmendje sferës profesionale.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do jeni gati të përballeni me sfidat që ju presin në këtë muaj gusht, ju mungon vendosmëria si dhe fleksibiliteti mendor kështu që nuk keni pse të keni frikë! Mundohuni të menaxhoni më mirë edhe financat tuaja, të cilat nuk janë të pafundme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju ka ardhur koha për të dalë dhe për të qenë rreth njerëzve, për të kultivuar marrëdhënie me të tjerët dhe për t’i dhënë hapësirë ​​të madhe shoqërimit. Shanset për të takuar një person të këndshëm dhe intrigues janë shumë të larta, mund të gjeni një shpirt binjak kur nuk e prisni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën jeni plot energji, shfrytëzojeni sa më shumë. Në dashuri duhet pak ndërhyrje sepse nuk po kaloni mjaftueshëm kohë me partnerin. Na duhet një pikë kthese nga pikëpamja profesionale, diçka që mund t’ju bëjë të ecni përpara dhe së shpejti do të vijnë sfida interesante në këtë drejtim!

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Nuk jeni në top formë, kujdesuni për veten dhe pushoni. Nëse keni afate dhe vërtet nuk mund t’ia delegoni askujt, bëni një përpjekje, por vetëm minimumin, përndryshe është e qartë se trupi po ju kërkon pak kohë. Fati ka filluar të të kthejë rrugën.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju jeni vënë në provë këto ditë. Disa janë të frenuar nga problemet shëndetësore, të tjerë ndihen të ngatërruar në një situatë nga e cila nuk mund të dalin dhe të tjerë janë në udhëkryq. Mos harroni se nuk mund të keni gjithçka në jetë, ndonjëherë duhet të dini të jeni të kënaqur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën yjet janë në anën tuaj dhe ju garantojnë fat dhe kreativitet, tani keni potencialin të lini dritën tuaj të shkëlqejë. Kujdes nga disa pasiguri në lidhje me karrierën dhe jetën tuaj të punës.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Gjatë orëve të ardhshme do të mund të mbështeteni në aftësitë tuaja të komunikimit dhe bindjes. Po vjen koha për të përshpejtuar dhe përgatitur terrenin për një pjesë të madhe të fundit të vitit, vetëm kini kujdes që të mos hyni në borxhe energjie sepse duhet të jeni të aktivizuar dhe të gatshëm si fizikisht ashtu edhe mendërisht.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Ana juaj aventureske po ju kap, dikush ka vendosur të futet në një situatë që nuk garanton shumë siguri, por i bën ata të ndihen të gjallë dhe mund t’i lënë diçka të rëndësishme. Karriera duket se ka ngecur dhe fati po luhatet qartë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën ju po kaloni një periudhë ulje-ngritjesh. Marrëdhëniet me të tjerët janë të shkëlqyera, por shëndeti juaj mund t’ju shkaktojë disa dhimbje koke. Mundohuni të pushoni më shumë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Do keni vendosur t’i jepni përparësi rimëkëmbjes fizike. Jeni shumë të lodhur dhe në këto kushte do të rrezikonit t’i bënit kot të gjitha përpjekjet e bëra deri tani. Më mirë të ndaleni për një moment dhe të rigjeneroheni. Kujdes nga diskutimet, grindjet e mundshme me një person me të cilin nuk jeni vërtet të pajtueshëm.