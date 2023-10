Në emisionin Star Sport në Star Plus Television punatatën e sotme në një lidhje me Skype gazetari I njohur sportiv Eno Skarço ka analizuar ndeshjen e luajtur pasditen e sotme mes Dinamo City dhe Vllaznisë e cila u mbyll me barazim 1-1. .Skarço u shpreh se formula e re e ka zbehur paksa kampionatin por theksoi se e shikon Vllazninë si një ekip pretendent për tu renditur në katërshen e klasifikimit.