Nje numer i konsiderueshem peshqish jane gjetur te ngordhur diten e sotme ne nje kanal ne fshatin Kodhel te njesise administrative Blinisht ne Lezhe. Menjehere IKMT Lezhe dhe policia kane mberritur ne vendngjarje per inspektimin e zones. Nga vezhgimet paraprake nuk eshte konstatuar ndonje subjekt industrial apo individ qe mund te kete hedhur lende helmuese, nderkohe qe jane marre kampione te ujit per tu derguar per analiza te thelluara.Jane rreth 800 metra kanal te mbuluara nga peshqit e ngordhur ne kete zone.