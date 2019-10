Rruga Vukatanë- Gur i Zi e gjate gati 1 km e gjysëm është në një situatë aspak normale, teksa mungon në mënyrë të theksueshme asfalti. Ky aks shkurton ndjeshem distancen mes Vukatanës dhe një sërë fshatrash të tjerë. Rruga është shtruar per here te fundit ne vitin 2011 por cilesia e dobet e punimeve ka bere qe ky segment ne vetem 4 vite te amortizohet ndjeshem duke u bere gati i pakalueshem per cdo mjet apo kembesor.

Duke parë se institucionet përgjegjëse nuk po marrin asnje masë atëherë banorët janë detyruar që me fondet e tyre të mirëmbajnë këtë rrugë duke e shtruar me cakull, por sic shihet është e pamjaftueshme , sepse mjafton pak orë shi që gropat të mbushen me ujë.

Rikonstruksioni i saj do ishte gjëja më e mirë për të gjithë fshatrat që lidh ky segment, gjithashtu do të shkurtohej koha e udhëtimit nga Shkodra deri në Mjedë e me tej.Mungesa e infrastrukturës është një problematikë e theksuar në zonat rurale megjithatë akse të cilat janë kryesore njëkohësisht të qarkullueshme duhet të njohin ndërhyrje.