Banorët sot kishin për detyrë të gjenin gjilpërën mes një dhome të mbushur me kashtë. Ishte pikërisht Sarah e cila ka arritur që të gjejë me sukses këtë objekt edhe pse shumica e banorëve ishin dorëzuar.

Në kuadër të këtij realizimi Sarah përfitoi një telefonatë me një person të dashur. Pasi u mendua se me cilin do ta shkëmbente këtë mundësi ajo zgjodhi që këtë dhuratë t’ja pasonte Antonelës.

Sarah gjykoi se Antonela ka më shumë nevojë të dëgjojë zërin e njërit prej familjarëve të saj.