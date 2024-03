Dy bashkëkryetarët e komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri i PS dhe Enkelejd Alibeaj i PD, kanë zhvilluar një takim me përfaqësuesit e OSBE-ODIHR në Shqipëri për t’i informuar lidhur me punën e deritanishme të komisionit që është mbledhur online. Nëpërmjet një postimi në facebook, Gjiknuri shkruan se në takim u arrit dakordësimi për modalitetet e punës në fazat e mëtejshme dhe ndihmën që ODIHR do japë në fazën e hartimit të drafteve ligjore për ndryshimet në Kodin Zgjedhor.

“Bashkë me kolegun Alibeaj zhvilluam një takim me drejtuesit e ODIHR-it, të cilët i informuam për ecurinë e deritanishme të punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore. U dakordësuam për modalitetet e mëtejshme të punës në fazën e hartimit të drafteve ligjore dhe ndihmën konkrete që do të japë ekspertiza e ODIHR-it”- shkruan Gjiknuri.

Komisioni i Reformës Zgjedhore pritet të përmbyllë dëgjesat me organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet brenda kësaj jave dhe në fund të muajit mars, mund të ketë një draft-propozim final sa i takon ndryshimeve që do të bëhen në Kodin Zgjedhor. Në mbledhjen e fundit që u zhvillua online, Gjiknuri dhe Alibeaj u përplasën për financimet ruse dhe dosjen e ish-zyrtarit të FBI, Mc Gonigal.