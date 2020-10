Arrest me burg per Rrok Pepaj, babai i Danjel Pepaj, ky i fundit autori i dyshuar i vrasjes se Vilson Çutaj dhe Klement Pepaj. Rrok Pepaj ka mohuar se ka lidhje me bashkepunimin e kultivimit te canabis sattiva. Rrok Pepaj ka mohuar se ka lidhje me kultivimin duke thene se ai ka dal ne mal me policine thjeshte per te kerkuar dhe ne menyre rastesore kane gjetur parcelen dhe dy kufomat. Rrok Pepaj tha se nuk kam patur dijeni per parcelen sepse ne mal kam mbajtur bageti dhe kam mbledhur boronica. Une thjeshte e njoh si zone pjesen malore por nuk e kam ditur se ku ka parcela. Di faktin qe djali im ka patur nje ngaterrese dhe se djalin ma kane rrahur. Djalin tim se kam pare prej disa ditesh dhe di vetem qe jane ngaterruar dhe se e kane rrahur disa persona. Une nuk kam asnje faj dhe nuk kam lidhje me keto pune sepse une jam i semure dhe kam edhe gruan te semure.