Policia italiane ka shkatërruar grupin kriminal, pjesë e së cilit ishin 3 shqiptarë, 1 italian dhe një rumun, pasi akuzohen për një sërë vjedhjesh.Arrestimi i tyre është bërë në datë 7 Shtator, rreth orës 5:00 të mëngjesit.

Të arrestuarit – Në pranga kanë rënë:

1.Në provincën e Pavisë: LE , 31 vjeç me kombësi shqiptare, i pamartuar, me precedentë të mëparshëm penalë.

2.Në provincën e Milanos: CN, 47 vjeç, me kombësi Rumune, beqare, pa precedentë penalë;

3.Në provincën e Ravenna: SA , 28-vjeçare me kombësi shqiptare, e pamartuar, me precedentë të mëparshëm penalë.

4.Në provincën e Alessandria: TG , 48 vjeç me kombësi italiane, i pamartuar, me precedentë të mëparshëm penalë.

5.Në provincën e Ankonës: LE, 35 vjeç me kombësi shqiptare, beqare, me precedentë të mëparshëm penalë.

Gjithashtu nën hetim është edhe GVA, 27 vjeç me kombësi Rumune, i pamartuar, i papunë, me precedentë të mëparshëm penalë.

Hetimet

Hetimet e deritanishme kanë çuar në zbulimin e 24 vjedhjeve (nga të cilat 18 në shtëpitë e të moshuarve, 3 në institucionet publike/ tregtare dhe 3 në automjetet bujqësore). Vjedhjet mësohet se janë kryer në periudhën shkurt – qershor 2018, në provincën e Pavisë dhe në ato të Alessandria dheMonza Brianza.

Hetimet bënë të mundur konstatimin e një shoqate autonome të konsoliduar kriminale, të përbërë kryesisht nga subjekte të Evropës Lindore, të angazhuar në konsumimin e krimit të pronës.

Sekuestrimet

Gjatë kontrolleve në shtëpi, policia gjeti dhe sekuestroi 5 radio profesionale të dyanshme dhe një detektor të gabimeve.

Të arrestuarit u dërguan në komisariatet e Pavias, Milanos, Ravennas, Alessandrias dhe Anconas në dispozicion të Autoritetit Gjyqësor.