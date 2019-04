Një shtetas shqiptarë do të dal para gjykatës në Londër pasi akuzohet se ka kryer dhjetra vjedhje banesash ku e fundit kishte kapur vlerën e 90 000 paundëve.

Sipas mediave britanike shqiptari akuzohet gjithashtu për vjedhje e të paktën 6 banesave në zonën e pasanikëve të Londrës në Jug-Perëndim.

Shqiptari është identifikuar si shtetasi, A. K. 42 vjeç dhe thuhet se objektivi i tij ishin vetëm bizhuteritë që gjente në vilat e pasanikëve në jug-perëndim të Londrës, ku vetëm një shtëpi kap vlerën e 6 000 000 paundëve.

“Ai është akuzuar në vazhdën e një hetimi të specializuar të policisë, që shqyrtoi një seri vjedhjesh, veçanërisht në zonat e pasura të wimbledonit.

I pandehuri shënjestronte zona specifike dhe vjedhjet kryheshin vetëm netëve, mes orës 19 të darkës dhe 5 të mëngjesit.

Shqiptari zhvillonte kërkime të imtësishme kur hynte në shtëpi, e pasi merrte ç’kishte për të marrë i linte gjërat në pozicionin e mëparshëm, duke bërë që viktimat të mos zbulonin se ishin vjedhur.

Ai kërkonte veçanërisht bizhuteri dhe para të thata”, thotë prokurorja Mary Atera.

Pasi u arrestua autoritetet bënë me dije se ai ishte i dënuar edhe herë të tjera për vjedhje. Mësohet se ai do të dal para gjykatë më 24 prill ku do të njihet me dënimin e tij.

