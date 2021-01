Një total prej 509 rastesh me Covid-19 u diagnostikuan në Greqi të enjten, shtatë më pak se 516 raste që u regjistruan në vend një ditë më parë, të mërkurën.

Në mënyrë tragjike, 25 njerëz me virus kanë ndërruar jetë në vend gjatë 24 orëve të fundit, që është vetëm dy më pak se ato të regjistruara dje. Aktualisht, 293 pacientë me Covid-19 janë tani të intubuar në Greqi, shtatë më pak se ata që ishin intubuar në vend të mërkurën.

Një pjesë e madhe e rasteve të së enjtes u diagnostikuan në zonat përreth dy qendrave më të mëdha urbane të Greqisë – Athina dhe Selaniku.

Në Atikë, zonë e kryeqytetit Athinë, kishte 234 raste, 64 prej të cilave u diagnostikuan në qendër. Një total prej 58 rastesh të reja u regjistruan në Selanik, qyteti i dytë më i madh i Greqisë.

Në total, 150,479 raste të infektimit me Covid-19 janë regjistruar në vendin helen që nga fillimi i pandemisë, duke përfshirë të gjithë ata që janë shëruar nga virusi. Nga ky total, 5 813 raste janë të lidhura me udhëtime e huaja dhe 46 236 janë të lidhura me kontakt me një rast të njohur.

Nga 293 pacientë të intubuar aktualisht, 85.7% janë mbi moshën 70 vjeç ose vuajnë nga kushte paraekzistuese. Mosha e të prekurve mesatare është 68, dhe 205 e pacientëve janë meshkuj.