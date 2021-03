Qeveria greke po lehtëson masat anti-COVID, pas karantinës së ashpër të vendosur për muaj me radhë. Mësohet se qeveria greke si kusht për lehtësimin e masave, ka vendosur kryerjen e testeve të shpejta, që do të mund të bëhen nga kushdo qytetar, në çdo farmaci, dhe do të jenë falas.

Qeveria grekë po ashtu ka vendosur që të hapë vendet arkeologjike, zgjatjen e orës policore deri në 21:00 dhe rihapjen e parukrerive.

Këto ishin lehtësimet e reja të njoftuara nga Nënsekretari i Kryeministrit Akis Skertsos i cili mori pjesë në konferencën e sotme mbi pandeminë së bashku me Zëvendës Ministrin e Mbrojtjes Civile dhe Menaxhimit të Krizave, Nikos Hardalia.

Masat e reja të shpallura nga nënsekretari i Kryeministrit janë si më poshtë:

• Zgjatja e kohës së udhëtimit deri në orën 21:00. çdo ditë, në të gjithë territorin

• Hapja e vendeve arkeologjike

• Funksionimi i parukierive me rregulla strikte të respektimit të protokolleve

• Lehtësimi i ushtrimeve individuale me masa paraprake