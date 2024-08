Me anë të një kërkese drejtuar kryetares së Kuvendit, Elisa Spiropali grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon thirrjen e një seance të jashtëzakonshme lidhur me mandatin e deputetes socialiste Olta Xhaçka. PD akuzon se Xhaçka dhe bashkëshorti i saj, me anë të shoqërive tregtare të tyre kanë përfituar pasuri nga pronat shtetërore. Kërkesa është firmosur nga 29 deputetë opozitarë. PD kërkon që Kuvendi që të zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me mandatin e Olta Xhaçkës. Grupi parlamentar demokrat pretendon në kërkesën drejtuar Spiropalit se po i jepet mbrojtje Xhaçkës nga Edi Rama në dëm të drejtësisë.

“Deputetët e opozitës theksojnë se është e papranueshme mbrojtja politike dhe pengimi ndaj drejtësisë që mazhoranca po bën për rastin e ish-ministres dhe deputetes Olta Xhaçka, duke injoruar Kushtetutën dhe duke penguar zbatimin e dy vendimeve të Gjykatës Kushtetuese.

“Ne dënojmë me forcë standartin “një drejtësi për Edi Ramën dhe një drejtësi tjetër për gjithë të tjerët”. Në çdo vend demokratik zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese është i detyrueshëm dhe themeli mbi të cilin ngrihet një shtet ligjor.” – thuhet në letrën e deputetëve të opozitës drejtuar Kryetares së Kuvendit Elisa Spiropali”, thuhet në deklaratën e Grupit Parlamentar të PD.

Kujtojmë se Kuvendi tashmë ka mbyllur sesionin parlamentar dhe pritet që sesioni i ri të fiilojë në shtator. Por mund të thirret në një seancë të jashtëzakonshme, nëse e kërkon Presidenti apo 1/5 e deputetëve.

Lista e deputetëve të PD-së që kanë firmosur kërkesën drejtuar Kuvendit, përveç kreut të grupit Gazment Bardhi:

Asllan Dogjani

Petrit Doda

Flamur Hoxha

Lefter Gështenja

Dhurata Çupi

Bledjon Nallbati

Jorida Tabaku

Emilja Koliqi

Kastriot Piroli

Zheni Gjergji

Sorina Koti

Edmond Spaho

Isuf Çelaj

Qani Xhafa

Ina Zhupa

Edi Paloka

Elda Hoti

Ervin Salianji

Lindita Metaliaj

Ramadan Likaj

Xhelal Mziu

Oerd Bylykbashi

Ferdinand Xhaferaj

Saimir Korreshi

Flamur Noka

Erisa Xhixho

Eralda Bano

Kasem Mahmutaj