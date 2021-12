Mjeti i një biznesmeni nga fshati Juban në njësinë Guri i Zi në Shkodër dyshohet se është djegur në mënyrë të qëllimshme nga persona ende të paidentifikuar. Shtetasi Artan Luka, 33 vjeç, banues në Juban të Gurit të Zi kishte çuar makinën e tij tip porch panamera në një servis aty në fshat rreth 200 metër larg banesës.

Papritur rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm dyshohet se një person është afruar nga pjesa e përparme e mjetit duke e djegur në mënyrë të qëllimshme. Star Plus Tv ka arritur që të sigurojë edhe pamjet e djegies së këtij mjeti në orët e para të mëngjesit të sotëm. Nga pamjet e kamerave të sigurisë disa metra më tutje në momentin që mjeti i biznesmenit Luka merr flakë, duket një mjet tjetër që lëviz dhe që dyshohet se ka marrë autorin që i ka vendosur flakën duke u larguar më pas në drejtim të paditur.

Shtetasi Artan Luka është pronar i njëbar restorant eventesh që ndodhet në fshatin Juban të cilin e ka blerë një vit më parë. Po ashtu punon edhe më një person tjetër në fushën e ndërtimit. Pas djegies së mjetit nga i cili nuk ka mbetur asgjë pasi është shkrumbuar plotësisht kanë mbërritur në vendngjarje forcat zjarrëfikëse por ka qenë e pamundur për ta shpëtuar atë makinë që u dogj plotësisht. Po ashtu në vendngjarje kanë mbërritur edhe forcat e policisë bërë hetimet paraprake të kësaj ngjarje që sipas dyshimeve të deritanishme është e qëllimshme. Megjithatë duke qenë se në pamje autori nuk duket duke e vënë flakën, pritet akti i ekspertizës nga zjarrëfikëset i cili do të vendosë përfundimisht nëse kemi të bëjmë me një zjarrëvënie të qëllimshme.

Ndërkohë pronari i këtij mjeti, biznesmeni Artan Luka ka deklaruar në policinë vendore të Shkodrës se ai nuk ka asnjë konflik me askend. “Nuk kam asnjë problem me askend. Nuk kam patur ndonjëherë konflikt ndaj edhe nuk e di përse ma kanë djegur makinën. Nuk kam asnjë lloj dyshimi për shkak se nuk kam patur problem ndaj nuk e di nga ka ardhur. Jam i habitur për këtë që më ka ndodhur por shpresoj që të zbardhet sa më shpejt”, mësohet të ketë thënë 33 vjeçari të cilit iu dogj mjeti që e kishte të parkuar tek një servis 200 metër larg shtëpisë. Nga ana e saj policia po punon për të arritur në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Ndërkohë para afro 5 vitesh shtetasit Artan Luka persona të paidentifikuar i kanë vjedhur një market që ka patur asokohe por sipas burimeve pranë tij këto dy ngjarje nuk mendohet të kenë lidhje me njëra-tjetrën.