Deputetja e opozitës së re, Rudina Hajdari ka qenë e ashpër në fjalimin e saj në Kuvend, Ajo tha se në Shqipëri, sot është më e lehtë të shesësh drogë, se bulmet, duke sjellë rastin e një 27-vjeçareje në Elbasan.

” Keni djegur vendin,vetëm për pazaret tuaja, por kur merrni pjesën tuaj, ju heshtni. Ndërkohë për qytetarin e thjeshtë, ndërtesa e destinuar për të shitur bulmetin, sot për 5 vjet dhe ajo markatë është e mbyllur. Sot është më kollaj të shesësh drogë, se të shesësh bulmet.

Shitësit e kokainës janë kudo, kanë edhe leje, qarkullojnë me makina luksoze, ndërkohë tregtari shet fshehurazi bulmetin me frikën se po u vjen Policia. Takova në 27 vjecare në Elbasan, shiste në cep të tregut me frikën se do e gjobiste policia.

Edhe pse s’kishte leje, ajo paguante 2 mijë lekë në muaj. Është më lehtë të marrësh një koncesion, se të marrësh një tezgë që të ushqesh familjen. Kjo është Shqipëria sot. Njerëzit e kanë kuptuar se kush jeni ju, dhe nuk do ju votojnë në 25 prill, i keni ditët e numëruara, për këtë jam e sigurt”, tha Hajdari.