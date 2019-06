Deputetja e Partisë Demokratike, Rudina Hajdari është shprehur e bindur se zgjedhjet vendore do të bëhen muajin tjetër, pra në korrik. Ajo ka ngritur dyshimet se palët do të arrijnë një marrëveshje politike, por ka theksuar se kjo marrëveshje nuk do të jetë për të mirën e shqiptarëve, por pushtetin e tyre.

“Muaji tjetër do kemi zgjedhje. Ja këtu do jemi. Por lind pyetja,a ia vlejti barra qiranë? Pse bëhet kjo, që këta të tre të ulen bashkë me njëri-tjetrin dhe të bëjnë një konsensus tjetër që do të zgjasë pushtetin. Kaq mund t’ju them të dashur shqiptar, është koha që kur të vijë koha e votimit të mos i votojmë më këta njerëz”, tha Hajdari.