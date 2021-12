Është hapur për qarkullimin e mjeteve rruga Qafa e Thorres-Theth.

Duke postuar në Facebook një video nga puna e mjeteve për pastrimin e dëborës, ARRSH bën me dije se një aks me terren të vështirë malor, me lartësi mbi 1800 metra mbi nivelin e detit ku dendësia e borës arrin deri në 4 metra dhe temperaturat e ulëta dhe rënia e herëpashershëm e ortekëve e kanë bërë edhe më të vështirë punën e mjeteve borëpastruesve dhe të punëtorëve

Sipas ARRSH tashmë fshati turistik, antik, Thethi mund të vizitohet pa probleme me qarkullimin.