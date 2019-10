Banore vendas e turistet hapin varret e krishtera duke grabitur, për flori e sende me vlerë.

Banoret e Panahorit shprehen se, “Germimet nisen 3 vite me parë”. Ndërkohë që ata nuk hezitojnë të akuzojnë se gërmuesit, “mbrohen nga njerëz me pushtet, vijnë pa frike”.

Skandal ne fshatin Panahor, ku banorët lokal por edhe shtetas të huaj prej disa kohësh vijnë në këtë fshat duke gërmuar në mënyre të jashtëligjshme në varret e vjetra të krishtera, për të kërkuar për flori dhe sende te tjera me vlere.

Kjo situatë njihet nga te gjithe banorët e fshatit, të cilët kanë frikë të flasin, pasi rrëfejnë se personat që kryejnë grabitjen e varreve, kanë mbështetjen e njerezve me pushtet.

Në varret e krishtera në fshatin Panahor të Mallakastrës, të nxitur nga varferia, por edhe informacionet e kthyera tashme në gojedhena, banorë të zonës por edhe grupe të huajsh prej kohësh janë duke hapur varret qindra vjeçare për të kërkuar flori apo edhe sende me vlerë për ti shitur e kontrabanduar ato në tregun e zi.

Lajmi konfirmohet nga banorë vendas kur pohojnë se banorë të tjere te zonës në bashkëpinim me të huaj vijnë kërkojnë me aparatura e gërmojne varret e vjetra

Banorët pohojnë faktin se të huajt në bashkëpunim me shqiptarët vijnë zakonisht nga muaji maj deri në fund tetorit, flenë në çadra, hanë dhe pinë ditë, ndersa gjate nates kryejne germimet ne varre dhe kerkimet per ar.

Banorët e fshatit Panahor në Mallakastër e dinë këtë fakt por kane frike te flasin. ashti si kjo grua rreth të 70 e cila tregon se fshati ka tre varreza të vejtrat, të rejat si dhe varret e të burgosurve që janë në anën tjetër të fshatit, por kur e pyet për varret e krishtera dhe hapjen e tyre thotë nuk e di.

Ky fenomen është denoncuar edhe në rrjetet sociale që lidhen me Mallakastrën

Nje situate e tille ka ndodhur edhe disa vite më parë në Gurrëzezë të Cakranit u kapën disa persona që hapnin varret e vjetra dhe sendet me vlerë apo skulpturat antike që gjenin i shisnin në tregun e zi ndërkombëtar.