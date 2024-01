Ministri i Jashtëm, Igli Hasani është pritur në Mal të Zi nga presidenti i vendit, Jakov Milatoviç si dhe zëvendës kryeministri Nik Gjeloshaj.

Hasani shkruan se ka pati shkëmbim mendimesh me Milatoviç sa i takon intensifikimit të dialogut politik dhe angazhimit të përbashkët për nxitjen e sigurisë dhe qëndrueshmërisë në rajon.

“Mirënjohje Presidentit Jakov Milatovic për pritjen e ngrohtë dhe miqësore. Shkëmbyem mendime mbi bashkëpunimin e mirë mes dy vendeve tona, duke theksuar intensifikimin e dialogut politik dhe angazhimin tonë të përbashkët për të nxitur paqen, sigurinë dhe stabilitetin e rajonit drejt rrugës sonë të përbashkët të integrimit në BE. Në takimin me Zëvendëskryeministrin Nik Gjeloshaj u fokusuam në projektet e prekshme për infrastrukturën, energjinë, zonat kufitare, arsimin, kulturën dhe shkencën mes dy vendeve tona”- shkruan ministri i Jashtëm në rrjetin social ‘X’.

Warmly recieved in Podgorica by the President of Montenegro @JakovMilatovic. Exchanged views on the strong ties between our countries, emphasizing the intensification of political dialogue and our joint commitment to fostering peace, security and stability of the region towards… pic.twitter.com/ZwoI9bE0R7

— Igli Hasani (@IgliHasani) January 18, 2024