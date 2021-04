Kandidati per deputet i PD per Qarkun Shkoder Helidon Bushati eshte takuar me banore te Berdices.

Postimi i plote i Helidon Bushatit

Bërdica më e bashkuar se kurrë!

Bërdica nuk ka kohë më për të humbur. Do të fitojmë, thellë, sepse ky është bashkimi më i madh i berdicianëve të ndershëm. Fitorja nuk ka qënë kurrë më e qartë.

Jemi shumica sepse jemi bashkë! Jemi shumë!

#VotoniPartinëDemokratike

#FitoreHistorikeMe25Prill