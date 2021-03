Postimi i plote i Helidon Bushatit

Dita e femres, gruas dhe nënës nuk është vetëm 8 Marsi.

Është çdo ditë. Zgjohen me halle dhe bien me halle. Nuk kanë si mos të jenë të zhgënjyera. Ç’mallen me fëmijët dhe nipërit e tyre nëpërmjet telefonit.

Kanë 8 vitë që vetëm shohin ëndrrën e fëmijëve të tyre të shuhet. Kanë 8 vite që shohin figuren e femres të bullizohet nga ai që u ka rënë për hise ta kenë kryeministër. Por me 25 Prill, nuk do ta kenë më.

Boll është boll!

#Me25PrillShqiperiaFITON