Kandidati per deputet i PD per qarkun Shkoder Helidon Bushati, nepermjet faqes se tij zyrtare ne Facebook ka bere me dije se diten e sotme ne oren 19:30 do tu pergjigjet live pyetjeve te qytetareve.Ne postimin e tij Bushati shkruan:

Shqipëria fiton ekonominë pas 25 Prillit.

Ka akoma pikëpyetje, që duhet të marrin përgjigje. Prandaj më komento. Do t’i përgjigjem live çdo pyetjes tuaj, sot në orën 19:30. Le të diskutojmë. Ndyshimit i duhet zëri yt!